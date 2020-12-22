Covid-19: в Латвии - новый суточный максимум госпитализированных

В настоящее время в больницах проходят лечение 998 пациентов. У 948 из них состояние средней тяжести, 50 человек - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 114 пациентов, всего - 2656 человек.

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один умерший входил в возрастную группу от 40 до 45 лет, один - от 55 до 60 лет, двое - в группу от 60 до 70 лет, пять - от 70 до 80, шесть - от 80 до 90, один - от 90 до 95. С начала пандемии в Латвии скончались 443 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 10 911 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9.8%.

За последние 14 дней выявлено 10 235 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 533,1 случая на 100 тыс. жителей.