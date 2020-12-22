Вт, 22.12.2020
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Covid-19: в Латвии - новый суточный максимум госпитализированных

Пациент, подключенный к аппарату ИВЛ. Иллюстрация

ФОТО: JOHN MOORE / AFP

За понедельник, 21 декабря, в латвийские больницы были госпитализированы 153 новых пациента с Covid-19, что является новым суточным максимумом госпитализаций, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах проходят лечение 998 пациентов. У 948 из них состояние средней тяжести, 50 человек - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 114 пациентов, всего - 2656 человек.

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один умерший входил в возрастную группу от 40 до 45 лет, один - от 55 до 60 лет, двое - в группу от 60 до 70 лет, пять - от 70 до 80, шесть - от 80 до 90, один - от 90 до 95. С начала пандемии в Латвии скончались 443 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 10 911 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9.8%.

За последние 14 дней выявлено 10 235 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 533,1 случая на 100 тыс. жителей.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 32 339 человек.

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