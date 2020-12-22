В Литве - самое большое количество смертей от Covid-19 за сутки

Литва

Количество смертей за последние сутки в Литве - самое высокое с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 3019 заболевших.

С начала пандемии в Литве выявлено 116 358 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 60 514 человек, 54 197 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1093 человека, по иным причинам умерло 554 зараженных.

За минувшие сутки было взято 8377 проб на коронавирус, общее количество с начала пандемии в Литве составляет 1, 524 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии скончались пять пациентов с коронавирусом, выявлено 567 новых случаев заражения - 10% от 5687 проанализированных тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,18 случая на 100 000 жителей, или 9,8% общего объема тестов.