Вт, 22.12.2020
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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За сутки подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один умерший входил в возрастную группу от 40 до 45 лет, один - от 55 до 60 лет, двое - в группу от 60 до 70 лет, пять - от 70 до 80, шесть - от 80 до 90, один - от 90 до 95. С начала пандемии в Латвии скончались 443 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 10 911 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9.8%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 32 339 человек.

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