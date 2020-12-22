За сутки подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один умерший входил в возрастную группу от 40 до 45 лет, один - от 55 до 60 лет, двое - в группу от 60 до 70 лет, пять - от 70 до 80, шесть - от 80 до 90, один - от 90 до 95. С начала пандемии в Латвии скончались 443 человека с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 10 911 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9.8%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 32 339 человек.