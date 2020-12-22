Думпис: Нужно использовать любую возможность вакцинировать население еще до нового года

Необходимо использовать все возможности для вакцинации населения от Covid-19 уже до нового года, подчеркнула в интервью Latvijas Radio главный инфектолог Минздрава Уга Думпис.
"Я надеюсь, что 28 декабря мы действительно сделаем прививки, потому что заболеваемость действительно очень высока", - сказал он.
Он подчеркнул, что вакцина эффективна и что это доказано в исследованиях.
На вопрос о том, как быстро можно вернуться к нормальной жизни после вакцинации, специалист ответил, что это сложный вопрос, ведь дистанцирование придется соблюдать еще в течение некоторого времени. Однако, чем больше людей будет вакцинировано, особенно в "ключевых местах" - например, персонал пансионатов, учителя в учебных заведениях, медработники - тем меньше будет вспышек.
Тем не менее, он подчеркнул, что
Как сообщалось, в понедельник, 21 декабря, Европейская комиссия одобрила использование вакцины Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, в Европейском союзе (ЕС), что подготовило почву для запуска вакцинации в ближайшие дни. Комиссия, государства-члены и производители вакцин в настоящее время работают над доставкой первых доз вакцины 26 декабря, а вакцинация может начаться 27, 28 и 29 декабря.
Pfizer и BioNTech заявили в понедельник, 22 декабря, что они готовы поставить вакцины, как только они будут одобрены Европейской комиссией.
Еврокомиссия подписала соглашения с семью потенциальными поставщиками вакцин, чтобы гарантировать, что все граждане ЕС в конечном итоге смогут пройти вакцинацию от нового коронавируса.
Планируется, что первой партией в Латвию будут доставлены 9750 доз вакцины против Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, сообщили LETA в Государственном агентстве по лекарствам.
Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало график доставки первых вакцин в Латвию. В ведомстве указывают, что согласно действующему плану, Латвия получит вакцины 26 декабря. В ведомстве поясняют, что они хранятся в замороженном виде при температуре минус 75 градусов.
Утром 28 декабря вакцина будет доставлена в десять латвийских больниц, где она может храниться при температуре от +2 до +8 градусов в течение пяти дней.
Планируется, что вакцинация начнется в тот же день - первыми ее получат медработники, работающие с пациентами с Covid-19 в больницах, а также работники неотложной медицинской помощи.
В Латвии изначально планируется создать десять кабинетов вакцинации против Covid-19, которые будут располагаться при больницах. Планируется, что больницами, где начнется вакцинация персонала, будут Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница Паула Страдиня, Детская клиническая университетская больница, Лиепайская региональная больница, Северо-Курземская региональная больница, Елгавская городская больница, Екабпилсская региональная больница, Резекненская больница, Даугавпилсская региональная больница и Видземская больница.