Думпис: Нужно использовать любую возможность вакцинировать население еще до нового года

"Я надеюсь, что 28 декабря мы действительно сделаем прививки, потому что заболеваемость действительно очень высока", - сказал он.

Он подчеркнул, что вакцина эффективна и что это доказано в исследованиях.

На вопрос о том, как быстро можно вернуться к нормальной жизни после вакцинации, специалист ответил, что это сложный вопрос, ведь дистанцирование придется соблюдать еще в течение некоторого времени. Однако, чем больше людей будет вакцинировано, особенно в "ключевых местах" - например, персонал пансионатов, учителя в учебных заведениях, медработники - тем меньше будет вспышек.

Тем не менее, он подчеркнул, что

Covid-19 в том или ином виде будет вызывать проблемы еще в течение всего ближайшего года.

Как сообщалось, в понедельник, 21 декабря, Европейская комиссия одобрила использование вакцины Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, в Европейском союзе (ЕС), что подготовило почву для запуска вакцинации в ближайшие дни. Комиссия, государства-члены и производители вакцин в настоящее время работают над доставкой первых доз вакцины 26 декабря, а вакцинация может начаться 27, 28 и 29 декабря.

Pfizer и BioNTech заявили в понедельник, 22 декабря, что они готовы поставить вакцины, как только они будут одобрены Европейской комиссией.

Еврокомиссия подписала соглашения с семью потенциальными поставщиками вакцин, чтобы гарантировать, что все граждане ЕС в конечном итоге смогут пройти вакцинацию от нового коронавируса.

Планируется, что первой партией в Латвию будут доставлены 9750 доз вакцины против Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, сообщили LETA в Государственном агентстве по лекарствам.

Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало график доставки первых вакцин в Латвию. В ведомстве указывают, что согласно действующему плану, Латвия получит вакцины 26 декабря. В ведомстве поясняют, что они хранятся в замороженном виде при температуре минус 75 градусов.

Утром 28 декабря вакцина будет доставлена в десять латвийских больниц, где она может храниться при температуре от +2 до +8 градусов в течение пяти дней.

Планируется, что вакцинация начнется в тот же день - первыми ее получат медработники, работающие с пациентами с Covid-19 в больницах, а также работники неотложной медицинской помощи.