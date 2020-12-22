В Лиепае задержаны 24 "тусовщика". Один из них попытался задушить полицейского

В минувшие выходные должностными лицами администрации Курземского региона было возбуждено 43 дела об административных правонарушениях за нарушение ограничений, установленных на время режима чрезвычайной ситуации.

Как объясняет Шершнева, некоторые процессы были начаты из-за того, что люди не заполнили электронные анкеты при въезде в Латвию из Литвы, в свою очередь большая часть - из-за частных мероприятий, в которых участвовали по несколько человек из разных домохозяйств, таким образом нарушая меры эпидемиологической безопасности. Частные мероприятия были зафиксированы в Лиепае, где в одной квартире оказались 24 человека, и в Кулдиге, где в квартире было семь человек.

19 декабря около 4 часов утра в региональное отделение полиции Курземе поступила информация о том, что в одной из квартир шумят несколько человек.

По словам Шершневой, сотрудники полиции прибыли по адресу и обнаружили в указанной квартире 24 человек, употребляющих алкоголь. Каждого из отдыхающих одного за другим вызывали к сотруднику полиции для выяснения обстоятельств происшествия, однако

двое мужчин не подчинились законным требованиям сотрудников полиции соблюдать дистанцию и предъявить удостоверение личности, а один из них напал на полицейского, сбив того с ног и попытавшись задушить. 74

На лиц, не подчинившихся законным требованиям сотрудников полиции, а также на человека, напавшего на должностное лицо, были надеты наручники.