Самому молодому министру - 28. Чем делится в соцсетях Артур Том Плешс?

17 декабря Сейм утвердил в должности министра охраны среды и регионального развития депутата Артура Тома Плешса. Сейчас он самый молодой министр в Кабмине. Плешс также является активным пользователем соцсетей, потому предлагаем взглянуть, чем делится министр в Instagram!