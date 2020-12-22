Вт, 22.12.2020
Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Алексей Навальный
Алексей Навальный
2 мин для прочтения

Самому молодому министру - 28. Чем делится в соцсетях Артур Том Плешс?

17 декабря Сейм утвердил в должности министра охраны среды и регионального развития депутата Артура Тома Плешса. Сейчас он самый молодой министр в Кабмине. Плешс также является активным пользователем соцсетей, потому предлагаем взглянуть, чем делится министр в Instagram!

Плешс заявил, что своей главной задачей считает реализацию административно-территориальной реформы.

28-летний Плешс является членом правления партии "Для развития Латвии", председателем комиссии Сейма по административно-территориальной реформе и парламентским секретарем VARAM.

Последние новости

НАВЕРХ
Back