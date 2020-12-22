Переполненность больниц: бригадам Скорой помощи все труднее выполнять свою работу

Из-за нагрузки на систему здравоохранения из-за Covid-19 ни один пациент в Латвии больше не может быть уверен в том, что своевременно получит всю необходимую помощь, сказала в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.
Перегруженность системы здравоохранения влияет на лечение не только пациентов с Covid-19, но и людей с другими заболеваниями. "Это могут быть неврологические пациенты, это может быть помощь при родах в некоторых регионах, где прекращено ее оказание", - сказала Ципуле, отметив, что NMPD делает все возможное, чтобы пациенты не ощущали этих проблем, но сделать это становится все труднее.
NMPD каждый день обновляет и пересматривает логистику доставки пациентов в стационары. Ситуация, когда большинство больниц переполнено и путь до лечебного учреждения стал длиннее, для медиков скорой помощи означает, что они должны быть в состоянии дольше "удержать пациента", сказала Ципуле.