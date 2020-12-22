Переполненность больниц: бригадам Скорой помощи все труднее выполнять свою работу

Перегруженность системы здравоохранения влияет на лечение не только пациентов с Covid-19, но и людей с другими заболеваниями. "Это могут быть неврологические пациенты, это может быть помощь при родах в некоторых регионах, где прекращено ее оказание", - сказала Ципуле, отметив, что NMPD делает все возможное, чтобы пациенты не ощущали этих проблем, но сделать это становится все труднее.