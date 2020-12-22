"Мама бросила дом и работу": люди в замешательстве после решения о закрытии рейсов из Великобритании

Перед последним рейсом в Манчестер в воскресенье, 20 декабря, в аэропорту были заметны опасения по поводу наличия билетов, потому что их больше нельзя было купить онлайн. Многие путешественники выразили надежду, что Латвия все же позволит организовать полеты в Великобританию.

После внезапного решения правительства остановить все пассажирские перевозки в Великобританию в полночь, некоторые люди отказались от своих планов в Латвии и поспешили в аэропорт.

Эти люди покупали билеты, чтобы вернуться на работу или успеть эмигрировать в Великобританию. При отъезде до 31 декабря, действующая процедура эмиграции все еще будет работать, а с 1-го января вступит в силу новая иммиграционная система со многими ограничениями.

Были и те, кто просто торопился в Великобританию к родителям на рождественские каникулы.

До вступления запрета в силу последние два рейса из Великобритании летели из Лондона. Некоторые пассажиры узнали об изменениях только после приземления в Риге. Первый вопрос для них - как вернуться в Великобританию сразу после Рождества.

"Такие ограничения понятны - безопасность государства важнее. В случае, если граница не откроется, мне придется учиться дистанционно. Это возможно, но создает дополнительные трудности. Мне нужно вернуться в Великобританию, потому что я учусь в Кембриджском университете", - рассказывает Армин.

"Я могу работать откуда угодно, у меня есть компьютер, но дело в ребенке - я беспокоюсь о его экзамене. Он хотел бы пойти в очень эксклюзивную школу, и если мы не поедем, все его будущее пойдет не так, как мы хотим. Нам обязательно нужно улететь обратно", - говорит Екатерина.

Екатерина, приехавшая в Ригу с сыном, живет в юго-восточной части Лондона, где широко распространен новый тип коронавируса, но считает, что запрет на пассажирские перевозки - преувеличенная реакция. На ее жизнь новый тип вируса совсем не влияет - она ​​также ездит на работу в переполненном метро, ​​другие также продолжают жить по-прежнему.

Элина и Ингус, в воскресенье, 20 декабря, прибыли в аэропорт, чтобы удостовериться, действительно ли отменен рейс их матери из Англии в понедельник утром. Когда их мать вернется в Латвию, до сих пор неизвестно, и они надеются, что МИД организует репатриацию.

"Мама не просто приезжает на выходные. Она собирается полностью вернуться в Латвию.

Я надеялся, что дадут время ввернуться, как в прошлый раз. Сейчас это случилось неожиданно", - говорит Ингус, отмечая, что его мать шокирована тем, что не может вернуться в Латвию, ведь, чтобы вернуться, она уже отказалась от дома, работы и всего остального в Великобритании. 2

Между тем Центр по профилактике и контролю заболеваний напоминает, что тем, кто прибыл из Великобритании в воскресенье, 20 декабря, запрещено передвигаться свободно. Они должны соблюдать десять дней самоизоляции.