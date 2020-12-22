Смертельное ДТП в Саулкрастах: погиб пассажир BMW

Авария произошла в 23:21 на ул. Айнажу. Водитель BMW съехал с проезжей части улицы и врезался в дерево, на месте аварии погиб пассажир автомобиля. Водитель доставлен в больницу, личность погибшего пассажира пока не установлена.

За прошедшие сутки на дорогах зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали пять человек, один погиб.