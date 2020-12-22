Список ⟩ До 11 января в Akropole работают около 60 магазинов - какие?

В указанный период времени в Akropole будут работать около 60 магазинов, в том числе они будут выдавать товары, приобретенные с помощью электронной коммерции и дистанционной торговли. Разрешенными способами до 11 января будут работать такие магазины как Euronics, Zara, Dino Zoo, 220.lv, Biotēka, iDeal, Samsung, L’occitane, Fielmann, Drogas, Burger King и ряд других магазинов.

Большинство магазинов будут работать по графику работы торгово-развлекательного центра Akropole, но рабочее время отдельных магазинов может отличаться, поэтому посетителям перед посещением Akropole рекомендуется обратиться в информационный центр Akropole, чтобы уточнить время работы интересующего их магазина. Одновременно также призываем следить за информацией на домашней странице Akropole и в социальных сетях.

"Ради собственных безопасности и здоровья, а также ради здоровья и безопасности самых близких призываем быть терпеливыми и соблюдать установленные правительством ограничения, а также посещать магазины только тогда, когда это действительно необходимо. Мы проделали большую работу для того, чтобы ваше посещение Akropole было как можно более безопасным", - говорит Зане Кактиня, руководитель торгово-развлекательного центра Akropole.

График работы магазинов в праздничные дни

24 декабря большинство магазинов разрешенных категорий будет работать с 10:00 до 20:00. Супермаркет Maxima XXX будет работать с 08:00 до 22:00, а Euroaptieka - с 09:00 до 20:00.

25 декабря большинство магазинов разрешенных категорий будет работать с 12:00 до 21:00. Супермаркет Maxima XXX будет работать с 10:00 до 22:00, а Euroaptieka - с 12:00 до 21:00.

31 декабря большинство магазинов разрешенных категорий будет работать с 10:00 до 20:00. Супермаркет Maxima XXX будет работать с 08:00 до 21:00, а Euroaptieka - с 10:00 до 20:00.

1 января магазины разрешенных категорий будут закрыты, за исключением только супермаркета Maxima XXX (с 10:00 до 22:00) и Euroaptieka (с 12:00 до 20:00).