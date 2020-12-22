Закрытие границ с Великобританией не защитит от нового вида Covid-19. Зачем тогда оно нужно?

"А за это время можно многое понять", - отметил он. По словам Думписа, эта разновидность вируса распространяется уже с сентября, во многих странах она уже зарегистрирована, поэтому рано или поздно появится и в Латвии.

Представитель Минздрава отметил, что пока сложно сказать, насколько опасен новый штамм. "Нельзя сказать, что очень опасен, но точно мы этого не знаем, поэтому нужно быть осторожными", - сказал Думпис.

Комментируя высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе, инфекционист отметил, что ясно видно, что люди передвигаются и "валят толпами в магазины" вместо того, чтобы оставаться дома или гулять на улице, и эти толпы способствуют заболеваемости.

На вопрос о прогнозах дальнейшего развития ситуации в Латвии Думпис ответил, что это будет зависеть от поведения людей. "Люди должны понять, что встречи с другими людьми могут привести к инфицированию", - сказал он.