Закрытие границ с Великобританией не защитит от нового вида Covid-19. Зачем тогда оно нужно?

Запрет на пассажирское сообщение с Великобританией не защитит от нового штамма Covid-19, но отсрочит его проникновение в Латвию, сказал Латвийскому радио главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.
"А за это время можно многое понять", - отметил он. По словам Думписа, эта разновидность вируса распространяется уже с сентября, во многих странах она уже зарегистрирована, поэтому рано или поздно появится и в Латвии.
Представитель Минздрава отметил, что пока сложно сказать, насколько опасен новый штамм. "Нельзя сказать, что очень опасен, но точно мы этого не знаем, поэтому нужно быть осторожными", - сказал Думпис.
Комментируя высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе, инфекционист отметил, что ясно видно, что люди передвигаются и "валят толпами в магазины" вместо того, чтобы оставаться дома или гулять на улице, и эти толпы способствуют заболеваемости.
На вопрос о прогнозах дальнейшего развития ситуации в Латвии Думпис ответил, что это будет зависеть от поведения людей. "Люди должны понять, что встречи с другими людьми могут привести к инфицированию", - сказал он.
По словам представителя Минздрава, сложно сказать, какие еще ограничения Латвия могла бы ввести, потому что "мы себя довольно-таки исчерпали". Еще остались ограничения на передвижение, которые пытаются ввести многие страны, но они очень тяжелы, поэтому Думпис призвал латвийцев использовать праздники для того, чтобы "взять и остановиться".