Вт, 22.12.2020
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Госбезопасность: Ограничения Covid-19 затруднили работу российских спецслужб в Латвии

ФОТО: Reuters/ScanPix

В этом году угроза, которую представляют российские спецслужбы интересам национальной безопасности Латвии, оставалась в целом высокой, но ограничения, связанные с Covid-19, затруднили влияние и вовлечение латвийских граждан в антигосударственную деятельность, заявила Служба государственной безопасности (VDD).

VDD признает, что эпидемиологическая ситуация в мире и ограничения, введенные в связи с ней, повлияли на уровень деятельности российских спецслужб и способы осуществления действий против Латвии.

Учитывая, что российские спецслужбы осуществляют свою разведывательную деятельность в основном со своей территории, ограничения на поездки, введенные в Латвии во время пандемии Covid-19, затруднили для сотрудников российских спецслужб влияние и вовлечение латвийских граждан в антигосударственную деятельность.

В то же время угроза, исходящая от киберразведки и других разведывательных дисциплин, которые позволяют получать информацию удаленно, в 2020 году увеличилась,

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указала VDD.

Ввиду этого, а также того факта, что многие люди в настоящее время работают удаленно и активно используют информационные и коммуникационные технологии в рабочих целях, VDD призывает граждан уделять должное внимание кибербезопасности, чтобы обезопасить себя от рисков утечки защищенной и конфиденциальной информации.

VDD предоставит более подробную оценку текущих тенденций в области контрразведки в годовом отчете о деятельности за 2020 год.

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