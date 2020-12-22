Госбезопасность: Ограничения Covid-19 затруднили работу российских спецслужб в Латвии

В этом году угроза, которую представляют российские спецслужбы интересам национальной безопасности Латвии, оставалась в целом высокой, но ограничения, связанные с Covid-19, затруднили влияние и вовлечение латвийских граждан в антигосударственную деятельность, заявила Служба государственной безопасности (VDD).
VDD признает, что эпидемиологическая ситуация в мире и ограничения, введенные в связи с ней, повлияли на уровень деятельности российских спецслужб и способы осуществления действий против Латвии.
Учитывая, что российские спецслужбы осуществляют свою разведывательную деятельность в основном со своей территории, ограничения на поездки, введенные в Латвии во время пандемии Covid-19, затруднили для сотрудников российских спецслужб влияние и вовлечение латвийских граждан в антигосударственную деятельность.
В то же время угроза, исходящая от киберразведки и других разведывательных дисциплин, которые позволяют получать информацию удаленно, в 2020 году увеличилась,
указала VDD.
Ввиду этого, а также того факта, что многие люди в настоящее время работают удаленно и активно используют информационные и коммуникационные технологии в рабочих целях, VDD призывает граждан уделять должное внимание кибербезопасности, чтобы обезопасить себя от рисков утечки защищенной и конфиденциальной информации.
VDD предоставит более подробную оценку текущих тенденций в области контрразведки в годовом отчете о деятельности за 2020 год.