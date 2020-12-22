"У больного мания величия": Дмитрий Песков об Алексее Навальном

При этом Дмитрий Песков отметил, что вчера ФСБ прокомментировала разговор "достаточно исчерпывающе и однозначно". Алексея Навального Песков назвал "больным", подчеркнув, что это его личная точка зрения.

"Я вам что могу сказать. Так, чуть-чуть злоупотреблю и, пожалуй, позволю себе высказать личную точку зрения - которую я обычно не высказываю, потмоу что не имею права. А здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом, можно, конечно, сказать, что у этого больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно даже четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом. Ну и в остальном, естественно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне и так далее".

21 декабря Навальный в YouTube опубликовал запись разговора с человеком, которого представил, как сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Ранее он упоминался в журналистском расследовании о специальной группе ФСБ, которая в течение нескольких лет следила за Навальным и могла его отравить. В беседе с политиком, который представился помощником секретаря Совбеза России Николая Патрушева, Кудрявцев по факту подтвердил свою причастность к покушению.

Через несколько часов после публикации видео ФСБ назвала его подделкой, а журналистское расследование о причастности спецслужбы к отравлению Навального - "спланированной провокацией против ФСБ". Ведомство заявило, что проведет проверку.