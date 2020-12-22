Легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer выставили на продажу

Согласна информации агентства Reuters холдинг начал формальный процесс продажи. По данным СМИ, рыночная стоимость компании составляет 5,5 миллиарда долларов.

Ранее MGM уже пыталась продать компанию, но не смогла договориться с покупателями о цене. В 2018 году велись переговоры с Apple.

В MGM Holdings отказались комментировать сообщения о продаже.

Основной актив MGM Holdings - франшиза о Джеймсе Бонде. В компании надеются, что фильм об агенте 007 "Не время умирать" (No Time To Die) привлечет внимание потенциальных покупателей.