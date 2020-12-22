ВИДЕО ⟩ Российские судьи перед матчем пили водку. РФС начнёт проверку

Видео посиделки футбольных судей появилось в Telegram-канале "Мутко против".

По данным источника, арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть употребляли крепкий алкоголь менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

В Российском футбольном союзе (РФС) уже заявили, что по факту инцидента будет проведена проверка. "Проведём проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов", - приводит слова Службы коммуникации РФС "Чемпионат".