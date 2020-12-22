Вт, 22.12.2020
Да, создатели проделали большую работу. Но также ясно, что основная цель игры - собрать деньги, а не быть идеальной, с отточенными деталями, красивыми и реалистичными анимациями. Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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ВИДЕО ⟩ Российские судьи перед матчем пили водку. РФС начнёт проверку

Иллюстративное фото

ФОТО: Maxisport/ Shutterstock.com

Российская судейская бригада Сергея Иванова оказалсь в центре скандала из-за того, что перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу между командами "Тамбов" и "Урал" они пили водку в ресторане Саранска.
 

Видео посиделки футбольных судей появилось в Telegram-канале "Мутко против".

По данным источника, арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть употребляли крепкий алкоголь менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

В Российском футбольном союзе (РФС) уже заявили, что по факту инцидента будет проведена проверка. "Проведём проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов", - приводит слова Службы коммуникации РФС "Чемпионат".

Ранее стало известно об отстранении арбитра Игоря Панина, который был замечен после матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0) в ресторане одного из отелей Сочи в компании сотрудников сочинского клуба. Они вместе употребляли алкогольные напитки. В РФС посчитали такое поведение арбитра неприемлемым, но сам судья вины не признал.

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