ВИДЕО ⟩ Российские судьи перед матчем пили водку. РФС начнёт проверку

Российская судейская бригада Сергея Иванова оказалсь в центре скандала из-за того, что перед матчем 19-го тура чемпионата России по футболу между командами "Тамбов" и "Урал" они пили водку в ресторане Саранска.
Видео посиделки футбольных судей появилось в Telegram-канале "Мутко против".
По данным источника, арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть употребляли крепкий алкоголь менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.
В Российском футбольном союзе (РФС) уже заявили, что по факту инцидента будет проведена проверка. "Проведём проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов", - приводит слова Службы коммуникации РФС "Чемпионат".
Ранее стало известно об отстранении арбитра Игоря Панина, который был замечен после матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0) в ресторане одного из отелей Сочи в компании сотрудников сочинского клуба. Они вместе употребляли алкогольные напитки. В РФС посчитали такое поведение арбитра неприемлемым, но сам судья вины не признал.