Большинству американцев выплатят по 600 долларов. На это уйдет почти миллиард

Сначала за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, а несколько часов спустя - Сенат. Голосование состоялось благодаря компромиссу между конгрессменами, который удалось достичь после длительного обсуждения.

Экономические меры поддержки включают в себя выплаты по 600 долларов большинству жителей США, а также дополнительную поддержку для миллионов людей, оставшихся без работы.

США лидируют в мире по уровню распространения инфекции Covid-19. Ежедневно, как пишет Reuters, в стране регистрируют больше 200 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране его выявили уже у более 18 миллионов человек, из которых скончались 319 тысяч.