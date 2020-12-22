Видео ⟩ Рэпер Face свел татуировки с лица

В комментариях к клипу "ВКонтакте" он подтвердил, что свел татуировки.

"Да, я свел татуировки", - цитирует его портал Lenta.ru.

В клипе Face в деловом костюме и в сопровождении телохранителей выступает в здании, напоминающем государственное учреждение.

Рэпер также анонсировал новый альбом "Искренний", выход его запланирован на 2021 год.

На сегодняшний день Face выпустил четыре альбома, пять мини-альбомов и микстейп. В начале апреля 2019 года Дремин не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.