Вт, 22.12.2020
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Видео ⟩ Рэпер Face свел татуировки с лица

рэпер Face

ФОТО: скриншот видео

23-летний хип-хоп исполнитель Face (наст. имя - Иван Дремин) выпустил клип на новую песню "Рэйман", в котором он появился без наколок на лице. 

В комментариях к клипу "ВКонтакте" он подтвердил, что свел татуировки.

"Да, я свел татуировки", - цитирует его портал Lenta.ru.

В клипе Face в деловом костюме и в сопровождении телохранителей выступает в здании, напоминающем государственное учреждение.

Рэпер также анонсировал новый альбом "Искренний", выход его запланирован на 2021 год.

На сегодняшний день Face выпустил четыре альбома, пять мини-альбомов и микстейп. В начале апреля 2019 года Дремин не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. 


Видео: Face - "Рэйман"

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