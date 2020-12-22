Вт, 22.12.2020
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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SPKC: Больной Covid-19 ездил автобусом Талси-Дубулты-Рига и обратно

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

SPKC сообщает, что в ходе эпидемиологического исследования выяснилось, что 21-го и 22-го декабря пассажир с подтвержденным Covid-19 пользовался общественным междугородним автобусом.

Пассажир с подтвержденным Covid-19 пользовался общественным междугородним автобусом Талси-Дубулты-Рига в 5:15 в понедельник, 21-го декабря, а 22-го декабря, в 8:30 ехал в обратном направлении Рига-Дубулты-Талси.

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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