SPKC: Больной Covid-19 ездил автобусом Талси-Дубулты-Рига и обратно

SPKC сообщает, что в ходе эпидемиологического исследования выяснилось, что 21-го и 22-го декабря пассажир с подтвержденным Covid-19 пользовался общественным междугородним автобусом.
Пассажир с подтвержденным Covid-19 пользовался общественным междугородним автобусом Талси-Дубулты-Рига в 5:15 в понедельник, 21-го декабря, а 22-го декабря, в 8:30 ехал в обратном направлении Рига-Дубулты-Талси.
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).