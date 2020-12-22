Российская фигуристка рассказала, как переболела пневмонией

"Получилось так, что после этапа [Кубка России. - Прим. Ред.] в Сочи я готовилась к Гран-при и чувствовала себя хорошо, а как оказалось, началась болезнь в скрытой форме. Бессимптомно я болела, при этом тренировалась, ничего особо не было, и потом резко почувствовала ухудшение. Это был первый день, мы сразу же сделали кучу разных обследований, анализов. И оказалось, что я уже какое-то продолжительное время болею. Пришлось сниматься с соревнований", - рассказала Щербакова в интервью Первому каналу.

"Но для меня, наверное, это снятие с Гран-при было не настолько в тот момент значимо, как то, что я понимала, что впереди чемпионат России. И казалось, что впереди много времени, но я понимала, что это всё серьёзно и воспаление лёгких не лечится за неделю. И сразу мы как-то постарались выстроить план именно к чемпионату России", - рассказала спортсменка.

Щербакова также отметила, что пик заболевания уже пройден и она вернулась к тренировкам. Правда, по словам фигуристки, работать в полную силу не получается и она тренирует без ограничений отдельные элементы.

"Здесь все-таки я сама не позволю себе пропустить чемпионат России. Мне кажется, я туда приеду в любом состоянии и буду показывать, что я могу. Я себе не прощу, если не попробую вступить, отобраться, и будут сидеть дома, смотреть, как все соревнуются", - сказала фигуристка.