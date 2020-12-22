Мартиньш Карсумс продолжит карьеру в Германии

34-летний нападающий подписал контракт с клубом "Крефельд Пингвин". Соглашение рассчитано до конца сезона.

Отметим, что на прошлой неделе в этой команде дебютировал защитник Кристофер Биндулис и нападающий Филип Бунцис. Кроме того, генеральным менеджером "Крефельд Пингвин" является бывший рижанин Сергей Савельев, а исполняющим обязанности главного тренера - экс-игрок сборной Латвии Михаил Сваринский.

"Мартиньш очень тяжело работает и накопил опыт выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В КХЛ он в каждом сезоне доказывал свою результативность и в нашей команде он будет играть важную роль в развитии молодых игроков. Думаю, в этом сезоне он станет одним из лучших в Немецкой хоккейной лиге", - сказал Савельев.

Прошлый сезон Карсумс провёл в составе московского "Спартака", но 30 апреля его контракт подошёл к концу, после чего он покинул российский клуб.