Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер

19 декабря умер американский сценарист и продюсер Дэвид Гайлер (David Giler). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Deadline.
Сценаристу было 77 лет. Он скончался в своем доме в Бангкоке от рака.
"Если вы были знакомы с Дэвидом, вы знали, что он особенный. Магию его личности сложно описать: забавный, злой, чрезвычайно эрудированный, очень начитанный. Для меня было честью писать и продюсировать с ним, и, что более важно, тесно дружить на протяжении почти 50 лет", - сказал о Гайлере его коллега Уолтер Хилл.
Гайлер работал на серии "Чужие" начиная с оригинальной ленты 1979 года и вплоть да "Завета", продюсировал "Чужих против Хищника", а также значился продюсером обещанного пока безымянного третьего приквела Скотта.
Дэвид Гайлер он начал писать сценарии для кино в 70-х. Среди его работ "Аферисты Дик и Джейн", "Обсуждению не подлежит" и "Прорва". Он продюсировал такие проекты как "Байки из склепа: Демон ночи", "Гонщики" и "Южное гостеприимство".
[RIP] Alien franchise producer David Giler has passed away, thank you for the movies sir 🙌🍻 pic.twitter.com/0yC0yljrQ5— DelDjango (@JoeLloyd96) December 21, 2020