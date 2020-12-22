Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер

Сценаристу было 77 лет. Он скончался в своем доме в Бангкоке от рака.

"Если вы были знакомы с Дэвидом, вы знали, что он особенный. Магию его личности сложно описать: забавный, злой, чрезвычайно эрудированный, очень начитанный. Для меня было честью писать и продюсировать с ним, и, что более важно, тесно дружить на протяжении почти 50 лет", - сказал о Гайлере его коллега Уолтер Хилл.

Гайлер работал на серии "Чужие" начиная с оригинальной ленты 1979 года и вплоть да "Завета", продюсировал "Чужих против Хищника", а также значился продюсером обещанного пока безымянного третьего приквела Скотта.

Дэвид Гайлер он начал писать сценарии для кино в 70-х. Среди его работ "Аферисты Дик и Джейн", "Обсуждению не подлежит" и "Прорва". Он продюсировал такие проекты как "Байки из склепа: Демон ночи", "Гонщики" и "Южное гостеприимство".