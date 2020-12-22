В Минске за участие в протестной акции осудили 81-летнюю женщину

Женщина была задержана во время марша пенсионеров, прошедшего 7 декабря и обвиняется в связи "с умышленным выражением общественно-политических настроений".

Из официального протокола суда: 7 декабря София Николаевна Минько с 13:00 до 13:15 умышленно нарушила установленный порядок проведения уличного шествия, а также принимала активное участие в организованном несанкционированном массовом движении группы людей в количестве 50 человек по пешеходной части улиц и проспекта Независимости, не имея на то разрешения Мингорисполкома, с целью публичного выражения своих общественно-политических настроений. София Минько двигалась с участниками шествия и держала в руках бело-красно-белый флаг.

Со стороны свидетелей выступил сотрудник милиции, некий "Александр Александрович". По Skype он подтвердил, что женщина двигалась в группе.

Судья, рассмотрев дело, постановил признать Софию Минько виновной и подвергнуть административному взысканию в виде 10 базовых величин или 270 белорусских рублей (около 85 евро).