Инструкция ⟩ Если у вас Covid-19 и вы лечитесь дома: что важно знать, чтобы не угодить в больницу?
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Ежедневно в Латвии Covid-19 поражает в среднем 752 человека (данные за последние 7 дней), большинство заболевших проходят лечение дома, но в среднем каждый пятый-десятый больной, к сожалению, попадает в больницу со средним или тяжелым течением заболевания. Именно поэтому специалисты Министерства здравоохранения разработали руководство для людей с Covid-19, проходящих лечение в домашних условиях. RUS TVNET собрал главное, что следует знать.
Знание симптомов позволит лучше позаботиться о выздоровлении и понять, когда следует проконсультироваться с семейным врачом, а когда - звонить в Службу неотложной медицинской помощи.
Наиболее распространенные симптомы Covid-19
Среди наиболее распространенных симптомов Covid-19 врачи называют следующие:
- жар
- сухой кашель
- усталость
- температура
- боль в горле
- отсутствие вкуса и запаха
- рвота
- понос
- головная боль
Большинство заболевших переносят болезнь в легкой форме, спустя 7 дней симптомы идут на спад. Однако вирус продолжает распространяться, даже если ваше самочувствие улучшилось, поэтому соблюдайте самоизоляцию. Прекратить ее можно только с разрешения врача!
Течение болезни Covid-19
Многие переносят Covid-19 в легкой форме и чувствуют себя лучше после 7 дней болезни. Однако у некоторых примерно на 7-й день состояние ухудшается.
Если в начале симптомы были легкими, продолжайте внимательно следить за самочувствием с 5-го по 10-й день болезни. Если состояние ухудшается, свяжитесь с врачом.
Больной Covid-19 особенно опасен для других:
- за два дня до появления симптомов;
- в первую неделю после заболевания.
Спустя 7 дней содержание вируса в организме снижается, спустя 14 дней человек уже незаразен. Однако возвращаться к привычной жизни можно только с разрешения семейного врача!
Как позаботиться о себе
Лучший способ помочь своему организму справиться с вирусом - это покой, сон, прием жидкости и, если возникает боль, мешающая отдыху и сну, - обезболивающие по назначению врача. Важно не перегружать свой организм алкоголем, нездоровой пищей, курением, чрезмерным употреблением кофеина.
Итак:
- Слушайте указания врача
- Сохраняйте покой и отдыхайте
- Хорошенько выспитесь
- Регулярно пейте (как минимум 2 л воды или зеленого чая без сахара за день)
- Если боль мешает отдыху и сну, используйте обезболивающее, назначенное врачом
- Питайтесь правильно
- Снизьте количество кофеина
- Не употребляйте алкоголь и не курите
- Особенно позаботьтесь о психическом здоровье
Повышение температуры - нормальная реакция организма на инфекцию. До 38,5 сбивать ее медикаментами нет необходимости, в противном случае это может снизить защитные свойства организма и выздоровление может затянуться. Если температура доставляет дискомфорт (сильная головная боль, болят мускулы, не можете уснуть), ее сбивать стоит.
Основное лечение в случае жара - это достаточное потребление воды (2 л в день минимум). Не рекомендуется пить соки, сладкие напитки, напитки, содержащие кофеин или другие стимулирующие вещества. О том, достаточно ли в организме воды, нам говорит цвет мочи - если он темнее обычного, значит, количество воды необходимо увеличить.
Чтобы не нагружать организм только одним веществом, лучше чередовать парацетамол и ибупрофен. Например, с утра парацетамол, в обед ибупрофен, вечером парацетамол, перед сном ибупрофен.
Температуру надо снижать постепенно, и нет необходимости сбивать ее до нормального показателя.
Если температура выше 41 градуса, немедленно вызывайте скорую.
Из-за вируса в организме образуются токсины, которые вызывают головную и/или мышечную боль. Это нормально. Уменьшить их может применение противовоспалительных средств - парацетамола или ибупрофена. Однако срочно вызывайте помощь, если боль в грудной клетке внезапная, давящая, душащая, разрывающая или обжигающая, сопровождающаяся нехваткой дыхания и нарушениями сердцебиения.
Нехватка дыхания
В домашних условиях нарушения снабжения кислородом в организме можно измерить пульсоксиметром. О нарушениях можно объективно судить, если показания оксиметра опускаются ниже 94%. Если они достигает 92%, немедленно вызывайте скорую помощь.
Также можно оценить частоту дыхания - если она превышает 20-30 раз в минуту, стоит проконсультироваться с врачом или звонить 113.
Кроме того, можно измерить пульс - если его скорость превышает 90 раз в минуту, это говорит о проблемах со здоровьем.
Если у вас есть прибор для измерения давления, исходите из того, что допустимая граница давления - это 140/90.
В каком случае звонить в скорую?
Признаки и симптомы сердечного приступа, включая внезапное сжатие, удушение, разрывающую или жгучую боль за грудиной, сопровождающуюся одышкой и сбоем сердечного ритма, болью в одной или обеих руках, животе, спине или челюсти.
Признаки и симптомы инсульта, такие как впалое лицо, слабость в руках или невнятная речь. Другие признаки и симптомы могут включать внезапное онемение, спутанность сознания, трудности со зрением, трудности при ходьбе или внезапную головную боль.
Признаки и симптомы пневмонии, такие как лихорадка при температуре тела выше 38°C, затрудненное дыхание, одышка и сильная боль в груди, связанная с дыханием.
Ухудшение общего состояния, такое как неспособность говорить или двигаться, головокружение, температура тела выше 41°C, сильная головная боль или ломота в теле, которые не поддаются лечению доступными лекарствами.
Позаботьтесь о психическом здоровье!
Осознавайте свои эмоции. Ощущать страх, тревожность, подавленность, злость, разочарование или чувство вины - нормально.
Доверьтесь кому-нибудь. Найдите человека, которому доверяете, и каждый день связывайтесь с ним.
Создайте режим дня и приятную среду. Позаботьтесь, чтобы была возможность полноценно отдохнуть и выспаться.
Используйте надежные источники информации, берите паузы от информационного потока и находите время для любимых занятий.
Если у вас психологический кризис и необходима эмоциональная поддержка, звоните по круглосуточному кризисному номеру 67222922 или 27722292.