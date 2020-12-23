Инструкция ⟩ Если у вас Covid-19 и вы лечитесь дома: что важно знать, чтобы не угодить в больницу?

​Ежедневно в Латвии Covid-19 поражает в среднем 752 человека (данные за последние 7 дней), большинство заболевших проходят лечение дома, но в среднем каждый пятый-десятый больной, к сожалению, попадает в больницу со средним или тяжелым течением заболевания. Именно поэтому специалисты Министерства здравоохранения разработали руководство для людей с Covid-19, проходящих лечение в домашних условиях. RUS TVNET собрал главное, что следует знать.

Знание симптомов позволит лучше позаботиться о выздоровлении и понять, когда следует проконсультироваться с семейным врачом, а когда - звонить в Службу неотложной медицинской помощи.

Наиболее распространенные симптомы Covid-19

Среди наиболее распространенных симптомов Covid-19 врачи называют следующие:

жар

сухой кашель

усталость

температура

боль в горле

отсутствие вкуса и запаха

рвота

понос

головная боль

Большинство заболевших переносят болезнь в легкой форме, спустя 7 дней симптомы идут на спад. Однако вирус продолжает распространяться, даже если ваше самочувствие улучшилось, поэтому соблюдайте самоизоляцию. Прекратить ее можно только с разрешения врача!

Течение болезни Covid-19

Многие переносят Covid-19 в легкой форме и чувствуют себя лучше после 7 дней болезни. Однако у некоторых примерно на 7-й день состояние ухудшается.

Если в начале симптомы были легкими, продолжайте внимательно следить за самочувствием с 5-го по 10-й день болезни. Если состояние ухудшается, свяжитесь с врачом.

Больной Covid-19 особенно опасен для других:

за два дня до появления симптомов;

в первую неделю после заболевания.

Спустя 7 дней содержание вируса в организме снижается, спустя 14 дней человек уже незаразен. Однако возвращаться к привычной жизни можно только с разрешения семейного врача!

ФОТО: RUS TVNET

Как позаботиться о себе

Лучший способ помочь своему организму справиться с вирусом - это покой, сон, прием жидкости и, если возникает боль, мешающая отдыху и сну, - обезболивающие по назначению врача. Важно не перегружать свой организм алкоголем, нездоровой пищей, курением, чрезмерным употреблением кофеина.

Итак:

Слушайте указания врача

Сохраняйте покой и отдыхайте

Хорошенько выспитесь

Регулярно пейте (как минимум 2 л воды или зеленого чая без сахара за день)

Если боль мешает отдыху и сну, используйте обезболивающее, назначенное врачом

Питайтесь правильно

Снизьте количество кофеина

Не употребляйте алкоголь и не курите

Особенно позаботьтесь о психическом здоровье

Повышение температуры - нормальная реакция организма на инфекцию. До 38,5 сбивать ее медикаментами нет необходимости, в противном случае это может снизить защитные свойства организма и выздоровление может затянуться. Если температура доставляет дискомфорт (сильная головная боль, болят мускулы, не можете уснуть), ее сбивать стоит.

Основное лечение в случае жара - это достаточное потребление воды (2 л в день минимум). Не рекомендуется пить соки, сладкие напитки, напитки, содержащие кофеин или другие стимулирующие вещества. О том, достаточно ли в организме воды, нам говорит цвет мочи - если он темнее обычного, значит, количество воды необходимо увеличить.

Если для снижения температуры все же необходимо лекарство, лучше выбрать одно активное вещество, а не "коктейль" - пусть лекарство содержит только парацетамол, только ибупрофен, только аспирин.

Чтобы не нагружать организм только одним веществом, лучше чередовать парацетамол и ибупрофен. Например, с утра парацетамол, в обед ибупрофен, вечером парацетамол, перед сном ибупрофен.

Температуру надо снижать постепенно, и нет необходимости сбивать ее до нормального показателя.

Если температура выше 41 градуса, немедленно вызывайте скорую.

Из-за вируса в организме образуются токсины, которые вызывают головную и/или мышечную боль. Это нормально. Уменьшить их может применение противовоспалительных средств - парацетамола или ибупрофена. Однако срочно вызывайте помощь, если боль в грудной клетке внезапная, давящая, душащая, разрывающая или обжигающая, сопровождающаяся нехваткой дыхания и нарушениями сердцебиения.

ФОТО: RUS TVNET

Нехватка дыхания

В домашних условиях нарушения снабжения кислородом в организме можно измерить пульсоксиметром. О нарушениях можно объективно судить, если показания оксиметра опускаются ниже 94%. Если они достигает 92%, немедленно вызывайте скорую помощь.

Также можно оценить частоту дыхания - если она превышает 20-30 раз в минуту, стоит проконсультироваться с врачом или звонить 113.

Кроме того, можно измерить пульс - если его скорость превышает 90 раз в минуту, это говорит о проблемах со здоровьем.

Если у вас есть прибор для измерения давления, исходите из того, что допустимая граница давления - это 140/90.

В каком случае звонить в скорую? Признаки и симптомы сердечного приступа, включая внезапное сжатие, удушение, разрывающую или жгучую боль за грудиной, сопровождающуюся одышкой и сбоем сердечного ритма, болью в одной или обеих руках, животе, спине или челюсти. Признаки и симптомы инсульта, такие как впалое лицо, слабость в руках или невнятная речь. Другие признаки и симптомы могут включать внезапное онемение, спутанность сознания, трудности со зрением, трудности при ходьбе или внезапную головную боль. Признаки и симптомы пневмонии, такие как лихорадка при температуре тела выше 38°C, затрудненное дыхание, одышка и сильная боль в груди, связанная с дыханием. Ухудшение общего состояния, такое как неспособность говорить или двигаться, головокружение, температура тела выше 41°C, сильная головная боль или ломота в теле, которые не поддаются лечению доступными лекарствами.

Позаботьтесь о психическом здоровье!

Осознавайте свои эмоции. Ощущать страх, тревожность, подавленность, злость, разочарование или чувство вины - нормально.

Доверьтесь кому-нибудь. Найдите человека, которому доверяете, и каждый день связывайтесь с ним.

Создайте режим дня и приятную среду. Позаботьтесь, чтобы была возможность полноценно отдохнуть и выспаться.

Используйте надежные источники информации, берите паузы от информационного потока и находите время для любимых занятий.