Правительство оплатит размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах

Поддержка будет оказываться до марта 2021 года, на эти цели из бюджета планируется выделить 2,17 млн евро.

По расчетам Министерства экономики, необходимое госфинансирование для реализации этой инициативы составит 563 500 евро в месяц.

80% расходов на проживание в гостинице, но не более 35 евро в сутки, будет покрывать государство, 20% - сам человек. Предполагается, что больные "Covid-19" и контактные лица будут проводить в гостинице 14 дней, в отдельных случаях срок может быть продлен еще на 14 дней.

Поддержка будет предоставляться в виде ваучеров физическим лицам. Получатели ваучеров смогут выбрать наиболее подходящую для себя или ближайшую к месту жительства гостиницу из списка на сайте Латвийского агентства инвестиций и развития.

По расчетам Минэкономики, в гостиницах одновременно можно разместить около 1150 человек.

Согласно предоставленной Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний информации, определены четыре группы лиц, которым может потребоваться размещение вне дома, чтобы предотвратить риск заражения других людей.

Первая группа - люди с подтвержденным заболеванием Covid-19, которое проходит в легкой или бессимптомной форме, если они не имеют возможности обеспечить эффективную изоляцию в своем домохозяйстве, чтобы избежать заражения других людей.

Вторая группа - больные Covid-19, которые были выписаны из больниц после проведения стационарного лечения и у которых нет возможности оставаться в изоляции в своем домохозяйстве.

Третья группа - контактные лица тех, у кого подтверждено заболевание Covid-19, если они не могут эффективно изолироваться в своем домохозяйстве.

Четвертая группа - сотрудники международных организаций и студенты, а также те, кто имеет разрешение на постоянную работу за границей и кому необходимо обеспечить изоляцию при возвращении на родину.

Министерство экономики сообщило, что ряд рижских гостиниц уже выразил интерес к размещению этих людей, в целом на сегодняшний день предложено 1889 номеров.