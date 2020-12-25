Николь Сахтариди - участница шоу "Холостяк" и подруга хоккеиста Кирилла Капризова

В декабре воспитанник новокузнецкого хоккея отправился в Миннесоту, чтобы начать подготовку к своему первому сезону в НХЛ. Уже на выходе из самолёта в Нью-Йорке Капризов обрадовал не только спортивные СМИ, но и жёлтую прессу.

Вместе с ним в аэропорту была замечена красивая брюнетка, которая скромно сказала "здрасьте" человеку, встречавшему хоккеиста из России. Журналисты довольно быстро установили личность девушки - ею оказалась модель Николь Сахтариди.

Кстати, о том, что Капризов и Николь летели вместе, можно было узнать и из её Instagram, где она выкладывала совместное фото в сторис. Паре быстро приписали роман, хотя девушка уверяет, что они с хоккеистом просто друзья.

Кстати, Капризова уже не в первый раз "женят" в СМИ. До этого, к примеру, хоккеиста свели с российской фигуристкой Алиной Загитовой. Но, по словам игрока, они также находятся в дружеских отношениях.

Для тех, кто смотрит по телевизору различные развлекательные шоу, имя Николь может быть знакомо. Девушка была участницей шестого сезона шоу "Холостяк", главным героем которого был певец Егор Крид.

После ухода из "Холостяка" Николь приписывали роман с певцом Мишей Марвиным.

О девушке известно, что ей 21 год и она родилась и выросла в Пятигорске. В анкете на "Холостяке" брюнетка указала, что учится банковскому делу, но в будущем собирается работать ветеринаром.