Вт, 22.12.2020
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Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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Кариньш: самый дорогой подарок на Рождество - здоровье

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Самый дорогой подарок на Рождество - здоровье, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания правительства.

Он отметил, что в Латвии ситуация с распространением Covid-19 не улучшается. В Эстонии и Литве заболеваемость также растет.

"Больницы в состоянии стресса, прием срочных пациентов затруднен. Ситуация не изменится сама по себе, но у нас есть возможность изменить ее, соблюдая меры эпидемиологической безопасности. Если мы будем соблюдать их, уменьшатся и заболеваемость, и нагрузка на больницы", - сказал Кариньш.

Премьер-министр отметил хорошие новости о вакцине против Covid-19, одобренной в Европейском союзе, и добавил, что вакцинация врачей может начаться уже в конце этого года.

Кариньш пожелал латвийцам счастливого Рождества, отметив, что в этом году праздник будет отличаться от предыдущих.

"Самое дорогое, что мы можем подарить друг другу, - это здоровье и возможность в последующие годы отметить праздник в большем кругу. Давайте подарим друг другу здоровье", - подчеркнул премьер.

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