Вт, 22.12.2020
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Госполиция
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Теперь и в Антарктиде: Covid-19 распространился по всему миру

ФОТО: pixabay.com

36 человек заболели Covid-19 на чилийской исследовательской базе в Антарктиде, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

Как пишет La Tercera, Covid-19 заболел весь персонал станции (26 военных и 10 гражданских). Их эвакуировали в Чили, после чего помещения станции продезинфицировали, а заболевших сменила новая команда.

Антарктида стала последним континентом, где выявили коронавирус.

На всех остальных континентах вирус обнаружили к концу февраля.

В Антарктиде постоянно никто не живет, здесь ежегодно работают от одной до пяти тысяч человек. Всего в Антарктиде расположено около 90 станций разных стран.

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