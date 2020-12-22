Теперь и в Антарктиде: Covid-19 распространился по всему миру

36 человек заболели Covid-19 на чилийской исследовательской базе в Антарктиде, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
Как пишет La Tercera, Covid-19 заболел весь персонал станции (26 военных и 10 гражданских). Их эвакуировали в Чили, после чего помещения станции продезинфицировали, а заболевших сменила новая команда.
На всех остальных континентах вирус обнаружили к концу февраля.
В Антарктиде постоянно никто не живет, здесь ежегодно работают от одной до пяти тысяч человек. Всего в Антарктиде расположено около 90 станций разных стран.