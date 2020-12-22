Теперь и в Антарктиде: Covid-19 распространился по всему миру

Как пишет La Tercera, Covid-19 заболел весь персонал станции (26 военных и 10 гражданских). Их эвакуировали в Чили, после чего помещения станции продезинфицировали, а заболевших сменила новая команда.

Антарктида стала последним континентом, где выявили коронавирус.

На всех остальных континентах вирус обнаружили к концу февраля.