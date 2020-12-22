Кариньш предупредил о возможных ограничениях на передвижение

На прошлой неделе, 17 декабря, премьер-министр признал, что, если эпидемиологическая ситуация не изменится в течение десяти дней, придется ввести серьезные ограничения на передвижение.

Учитывая, что десятидневный период закончится в конце этой недели, премьер-министра попросили прокомментировать, следует ли обществу готовиться к следующему году с более широкими ограничениями на передвижение.

"Общественность должна понимать, что, если ситуация не изменится, мы можем оказаться в положении, когда мы будем вынуждены принять решение о более широких ограничениях на передвижение, и мы должны подготовиться к этому как к возможности. Мы можем изменить эту ситуацию, отказаться от контактов, встреч и походов в гости", - подчеркнул премьер-министр.