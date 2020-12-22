Первые вакцины от Covid-19 получат 4875 медиков

Первой партией планируется получить 9750 вакцин, однако, поскольку для полной вакцинации необходимо две дозы вакцины, из осторожности не планируется сразу вакцинировать 9750 человек. Будут вакцинированы 4875 человек, но с уверенностью, что для этих людей будет доступна и вторая доза вакцины.

"Когда система будет работать гладко, тогда будем полагаться на последующие поставки", - сказал директор ГАЛ, подчеркнув, что следующие поставки вакцины запланированы уже в ближайшие недели.