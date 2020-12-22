Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов

После подписания закона главы государства после истечения своих полномочий могут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях РФ без риска подвергнуться уголовному преследованию. Этот же закон защищает членов их семьи.

Лишить таких гарантий бывшего лидера может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в тяжком преступлении.