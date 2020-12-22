Вт, 22.12.2020
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  • В закупке на развоз вакцин против Covid-19 победил Recipe Plus
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В закупке на развоз вакцин против Covid-19 победил Recipe Plus

ФОТО: pixabay.com

В закупке на развоз вакцин против Covid-19 победило АО Recipe Plus, сообщил представитель отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения Айнар Лацбергс.

Он добавил, что сейчас договор в стадии заключения, поэтому он пока не будет разглашать стоимость контракта.

Оптовый торговец медикаментами АО Recipe Plus в прошлом году работал с оборотом 190,366 млн евро, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году, а прибыль компании выросла на 18,8% - до 18,448 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

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