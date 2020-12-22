В закупке на развоз вакцин против Covid-19 победил Recipe Plus

Он добавил, что сейчас договор в стадии заключения, поэтому он пока не будет разглашать стоимость контракта.

Оптовый торговец медикаментами АО Recipe Plus в прошлом году работал с оборотом 190,366 млн евро, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году, а прибыль компании выросла на 18,8% - до 18,448 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.