Больницы в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе готовятся к вакцинации против Covid-19

В кабинете вакцинации Екабпилсской региональной больницы в настоящее время ведутся необходимые подготовительные работы для начала вакцинации против Covid-19.

Вакцинация будет проводиться в кабинете вакцинации амбулаторного отделения больницы, где будут работать две подготовленные медсестры, помощник врача и врач-интернист. Непосредственно с вакцинацией против Covid-19 кабинет будет работать в течение двух часов в день каждый рабочий день.

Вовлеченный в процесс вакцинации персонал проходит обучение в соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения, Государственным агентством лекарств, Национальной службой здравоохранения, Центром профилактики и контроля заболеваний и Государственным советом по иммунизации, пояснила специалист медучреждения по связям с общественностью Иева Герцане.

По ее словам, персонал кабинета вакцинации также будет ознакомлен с инструкцией по применению вакцин и другими учебными материалами, подготовленными производителем вакцин против Covid-19.

Планируется, что первым будет вакцинирован медперсонал Екабпилсской региональной больницы и вспомогательные медицинские работники, оказывающие оплачиваемые государством медицинские услуги. Также первыми вакцину получат сотрудники, которые во время выполнения служебных обязанностей находятся в тесном контакте с пациентами с Covid-19.

И в Даугавпилсской региональной больнице первыми будут вакцинироваться медики, которые работают в наиболее тесном контакте с больными Covid-19, острыми пациентами. Планируется также помочь в вакцинации сотрудников других медицинских учреждений, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям медучреждения Гундега Гронска.

По ее словам, персонал прошел обучение в соответствии с инструкциями, предоставленными властями, и может приступить к работе, как только станут доступны вакцины. Также имеется все технологическое оборудование для хранения вакцин.

Гронска пояснила, что кабинет вакцинации будет находиться в центральном здании больницы. Количество сотрудников и время работы будут зависеть от загруженности кабинета.

Резекненская больница также готова начать вакцинацию против Covid-19, а сотрудники кабинета вакцинации ознакомились с подготовленными обучающими материалами, сообщила специалист по связям с общественностью медучреждения Лаура Сондоре.