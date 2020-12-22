Новые решения правительства и огромная лиса в Риге. Все, что вы могли пропустить 22 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- За сутки подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек
- В Латвии новый суточный максимум госпитализированных - 153.
- Первой партией в Латвию планируется доставить 9750 доз вакцины против Covid-19.
- Еврокомиссия утвердила разработанную Pfizer и BioNTech вакцину против Covid-19.
- Больницы в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе готовятся к вакцинации против Covid-19.
- За минувшие сутки в Литве подтвержден 1871 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 54 человека.
- В Эстонии подтверждены 567 новых инфицированных, пять человек скончались.
- Вакцинацию против Covid-19 планируется начать 28 декабря.
- Первые вакцины от Covid-19 получат 4875 медиков.
- В закупке на развоз вакцин против Covid-19 победил Recipe Plus.
- Ограничения Covid-19 затруднили работу российских спецслужб в Латвии.
- Теперь и в Антарктиде: Covid-19 распространился по всему миру.
Новые решения правительства:
- Правительство оплатит размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах.
- Маски для лица также нужно будет носить на природных тропах и вблизи природных объектов.
- На Новый год самоуправлениям запрещено устраивать салюты.
- На две недели будет прекращена плановая медицинская помощь в стационарах.
Другие события дня:
- Кариньш предупредил о возможных ограничениях на передвижение.
- Кариньш: самый дорогой подарок на Рождество - здоровье.
- В Лиепае задержаны 24 "тусовщика". Один из них попытался задушить полицейского.
- Полиция повторно обнаружила нарушения ограничений Covid-19 в ночном клубе Violet.
- Смертельное ДТП в Саулкрастах: погиб пассажир BMW.
- Месть за опоенного индюка? В имантском мини-зоопарке убиты четыре птицы.
- МИД вновь призывает латвийцев отложить необязательные поездки.
- Репатриации из Великобритании - быть! Возможно, за деньги.
- Репатриация из Великобритании: пассажиров ждет обязательная самоизоляция в гостинице.
- ЕК призывает отменить запрет на пассажирские перевозки с Великобританией.
- Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов.
- В Минске за участие в протестной акции осудили 81-летнюю женщину.
- "У больного мания величия": Дмитрий Песков об Алексее Навальном.
- В Москве за акцию в поддержку Навального задержали режиссера Виталия Манского, живущего в Латвии.
- Любовь Соболь отпустили, не предъявив обвинений.
- Легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer выставили на продажу.
- Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер.
- В Риге появилась огромная лиса.
Немного легких новостей отвлечься:
- Дома звезд, украшенные к Новому году, и их праздничные елки: от Билана до Глюкозы.
- Самому молодому министру - 28. Чем делится в соцсетях Артур Том Плешс?
- Российские судьи перед матчем пили водку. РФС начнёт проверку.