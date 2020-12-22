Вт, 22.12.2020
Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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  • Новые решения правительства и огромная лиса в Риге. Все, что вы могли пропустить 22 декабря
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Новые решения правительства и огромная лиса в Риге. Все, что вы могли пропустить 22 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • За сутки подтверждено 1004 новых случая Covid-19, умерли 16 человек
  • В Латвии новый суточный максимум госпитализированных - 153.
  • Первой партией в Латвию планируется доставить 9750 доз вакцины против Covid-19.
  • Еврокомиссия утвердила разработанную Pfizer и BioNTech вакцину против Covid-19.
  • Больницы в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе готовятся к вакцинации против Covid-19.
  • За минувшие сутки в Литве подтвержден 1871 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 54 человека.
  • В Эстонии подтверждены 567 новых инфицированных, пять человек скончались.
  • Вакцинацию против Covid-19 планируется начать 28 декабря.
  • Первые вакцины от Covid-19 получат 4875 медиков.
  • В закупке на развоз вакцин против Covid-19 победил Recipe Plus.
  • Ограничения Covid-19 затруднили работу российских спецслужб в Латвии.
  • Теперь и в Антарктиде: Covid-19 распространился по всему миру.

Новые решения правительства:

  •  Правительство оплатит размещение больных Covid-19 и их контактных лиц в гостиницах.
  • Маски для лица также нужно будет носить на природных тропах и вблизи природных объектов.
  • На Новый год самоуправлениям запрещено устраивать салюты.
  • На две недели будет прекращена плановая медицинская помощь в стационарах.

Другие события дня:

  • Кариньш предупредил о возможных ограничениях на передвижение.
  • Кариньш: самый дорогой подарок на Рождество - здоровье.
  • В Лиепае задержаны 24 "тусовщика". Один из них попытался задушить полицейского.
  • Полиция повторно обнаружила нарушения ограничений Covid-19 в ночном клубе Violet.
  • Смертельное ДТП в Саулкрастах: погиб пассажир BMW.
  • Месть за опоенного индюка? В имантском мини-зоопарке убиты четыре птицы.
  • МИД вновь призывает латвийцев отложить необязательные поездки.
  • Репатриации из Великобритании - быть! Возможно, за деньги.
  • Репатриация из Великобритании: пассажиров ждет обязательная самоизоляция в гостинице.
  • ЕК призывает отменить запрет на пассажирские перевозки с Великобританией.
  • Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов.
  • В Минске за участие в протестной акции осудили 81-летнюю женщину.
  • "У больного мания величия": Дмитрий Песков об Алексее Навальном.
  • В Москве за акцию в поддержку Навального задержали режиссера Виталия Манского, живущего в Латвии.
  • Любовь Соболь отпустили, не предъявив обвинений.
  • Легендарную киностудию Metro-Goldwyn-Mayer выставили на продажу.
  • Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер.
  • В Риге появилась огромная лиса.

Немного легких новостей отвлечься:

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