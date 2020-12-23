"Динамо" расторгло контракт с Витасеком по его просьбе

До перехода в рижский клуб чех выступал в КХЛ за "Югру", "Куньлунь" и "Амур". Всего в КХЛ защитник провёл 160 матчей, в которых набрал 37 (11+26) очков. До переезда в КХЛ хоккеист выступал у себя на родине.