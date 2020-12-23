"Динамо" расторгло контракт с Витасеком по его просьбе

Рижское "Динамо" расторгло контракт с 30-летним чешским защитником Ондржеем Витасеком. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Сообщается, что контракт расторгнут по инициативе Витасека в связи с семейными обстоятельствами.
В текущем сезоне Витасек сыграл за "Динамо" в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности "–9".
До перехода в рижский клуб чех выступал в КХЛ за "Югру", "Куньлунь" и "Амур". Всего в КХЛ защитник провёл 160 матчей, в которых набрал 37 (11+26) очков. До переезда в КХЛ хоккеист выступал у себя на родине.
В составе сборной Чехии Витасек принимал участие в чемпионате мира (2014), а также Олимпийских играх (2018).