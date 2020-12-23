Авторитетный журнал The Ring назвал двух лучших боксёров 2020 года.
По мнению авторов издания, лучшими боксёрами мира являются действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и абсолютный чемпион в лёгком весе Теофимо Лопес.
32-летний Фьюри в уходящем году провёл один поединок - в феврале он победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. На счету Фьюри 31 бой, 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.
Что касается 23-летнего Лопеса, то в 2020-м он также провёл лишь один бой - в октябре он победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, лишив украинца сразу трёх чемпионских поясов (WBA, WBO и пояс журнала The Ring) и сохранив свой титул по версии IBF.
Таким образом, Лопес стал самым молодым спортсменом в истории бокса, завоевавшим четыре титула чемпиона мира.
Теофимо Лопес до сих пор не проиграл ни одного боя, одержав 16 побед (12 нокаутом).