Вт, 22.12.2020
Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Алексей Навальный
Алексей Навальный
1 мин для прочтения

В Иецаве почти все постояльцы пансионата Zemgale заразились Covid-19

Иецава. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Почти все постояльцы Иецавского филиала центра социального уходя Zemgale заразились Covid-19, сообщает передача Dienas ziņas на канале LTV.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, две недели назад в Иецаве было зарегистрировано 48 случаев заболевания, а к полудню 22 декабря - уже 160.

Наибольшее количество пациентов зафиксировано в государственном центре социального ухода Zemgale в Иецавском филиале, где Covid-19 зарегистрирован у 122 постояльцев, что составляет 93% от общего количества постояльцев филиала. Вирус также был обнаружен у 34 сотрудников.

Директор центра по уходу Кристап Кейшс признал, что условия работы сиделок и медицинского персонала очень тяжелые, но в настоящее время учреждение успешно справляется с работой.

Филиал центра находится в двух зданиях, одно из которых не огорожено. Директор центра думает, что болезнь была принесена в пансионат персоналом.

Последние новости

НАВЕРХ
Back