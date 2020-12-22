В Иецаве почти все постояльцы пансионата Zemgale заразились Covid-19

Почти все постояльцы Иецавского филиала центра социального уходя Zemgale заразились Covid-19, сообщает передача Dienas ziņas на канале LTV.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, две недели назад в Иецаве было зарегистрировано 48 случаев заболевания, а к полудню 22 декабря - уже 160.
Наибольшее количество пациентов зафиксировано в государственном центре социального ухода Zemgale в Иецавском филиале, где Covid-19 зарегистрирован у 122 постояльцев, что составляет 93% от общего количества постояльцев филиала. Вирус также был обнаружен у 34 сотрудников.
Директор центра по уходу Кристап Кейшс признал, что условия работы сиделок и медицинского персонала очень тяжелые, но в настоящее время учреждение успешно справляется с работой.
Филиал центра находится в двух зданиях, одно из которых не огорожено. Директор центра думает, что болезнь была принесена в пансионат персоналом.