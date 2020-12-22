Ср, 23.12.2020
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Франция возобновит транспортное сообщение с Великобританией

Борис Джонсон

ФОТО: AP/Scanpix

Франция со среды, 23 декабря, смягчит условия запрета на въезд из Великобритании в связи с появлением новостей о самом заразном штамме коронавируса, который распространился в Великобритании.

Граждане и жители Европейского союза (ЕС), а также британцы смогут въехать во Францию со среды, если они смогут доказать, что у них был отрицательный тест на Covid-19 в течение менее 72 часов.

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари сообщил, что в среду возобновится воздушное, морское и железнодорожное сообщение между Францией и Великобританией.

Европейская комиссия (ЕК) во вторник призвала страны ЕС снять запреты на въезд в Великобританию и выезд из нее.

Открытие нового штамма коронавируса в Великобритании, когда во во всем мире началась массовая вакцинация против Covid-19, вызвало глобальную панику.

Франция ввела 48-часовой запрет на поездки в Великобританию в воскресенье вечером, 20 декабря.

 

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