Франция возобновит транспортное сообщение с Великобританией

Граждане и жители Европейского союза (ЕС), а также британцы смогут въехать во Францию со среды, если они смогут доказать, что у них был отрицательный тест на Covid-19 в течение менее 72 часов.

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари сообщил, что в среду возобновится воздушное, морское и железнодорожное сообщение между Францией и Великобританией.

Европейская комиссия (ЕК) во вторник призвала страны ЕС снять запреты на въезд в Великобританию и выезд из нее.

Открытие нового штамма коронавируса в Великобритании, когда во во всем мире началась массовая вакцинация против Covid-19, вызвало глобальную панику.