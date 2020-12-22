Пассажир BMW погиб на месте: новая информация о смертельной аварии в Саулкрасты

Прошлой ночью Марис дежурил в своей охранной будке, когда примерно в двадцать минут двенадцатого он услышал громкий шум. Мужчина вышел на улицу и увидел сломанный знак пешеходного перехода, а в десяти метрах от него - задымленную машину, врезавшуюся в дерево.

"Машина ехала со стороны Лимбажи на довольно высокой скорости, было видно, что автомобиль сильно пострадал. (...) Сторона, где находились водитель и пассажир, была сильно разбита", - говорит Марис.

В машине было двое мужчин. Прохожие остановились и поспешно вызвали медиков. Прибыли и пожарные, которые пытались освободить пострадавших с помощью гидравлических инструментов. Примерно за 20 минут пожарные вытащили пассажиров из BMW.

Водителю BMW всего 27 лет, и он до сих пор находится в медицинском учреждении. Пассажиру, скончавшемуся от полученных травм, было 40 лет.

Криста Андерсоне, представитель Госполиции, сообщила, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, если оно совершено лицом, управляющим транспортным средством, и повлекло за собой серьезные телесные повреждения или смерть.

Водителю грозит тюремное заключение сроком до восьми лет, а также лишение водительских прав на несколько лет. Полиция также выясняет, находился ли водитель за рулем под воздействием алкоголя.