Возможный виновник аварии настаивает, что он только прохожий с 2,67 промилле

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили у пассажиров бусика, что водитель Volvo, возможно, пьян.

Сам он этот факт многократно отрицал, более того, он утверждал, что является просто прохожим. 1

Присутствующие, в том числе и водитель бусика, настаивали, что мужчина - никакой не прохожий, а водитель второй машины, кроме того, он ехал пьяным. Второе утверждение получило подтверждение, когда на место аварии приехали работники Госполиции. В частности, алкометр указал, что водитель Volvo сел за руль с 2,67 промилле алкоголя в организме. Однако то, что он сидел за рулем в момент аварии, мужчина отрицал.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Degpunktā связалась с дорожной полицией и выяснила, что увиденный за рулем Volvo мужчина по-прежнему отрицает свою связь с произошедшим, поэтому пришлось привлечь к делу криминалистов, которым доверили выяснение правды с помощью отпечатков пальцев и других следов.

Какой бы ни была находка экспертов криминалистики, уже сейчас понятно, что виновником аварии стала именно Volvo, водитель который выехал на встречную полосу. Водитель Citroen в этом случае признан потерпевшим.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Кроме того, известно, что задержанный на месте происшествия господин, на которого указали свидетели, был основательно пьян, да и водительские права у него отсутствовали. Таким образом, если будет доказана его вина, то мужчине может грозить уголовная ответственность.