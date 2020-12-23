Трамп потребовал раздать американцам не по 600, а по 2000 долларов

Президент США Дональд Трамп во вторник отклонил принятый Конгрессом пакет поддержки экономики размером 900 миллиардов евро, назвав его "позором". Глава государства потребовал более чем утроить выплаты американцам, сообщает AFP.
Несмотря на то, что Трамп ясно не сказал, что не подпишет законопроект, который в понедельник приняли обе палаты Конгресса, он дал понять, что он ему не по душе.
"Это действительно позор", - сообщил Трамп в Twitter.
"Я попрошу Конгресс внести поправки в этот законопроект и увеличить до смешного маленькую сумму в 600 долларов до 2000 долларов - или до 4000 долларов для [женатых] пар", - написал Трамп. Он сослался на предусмотренный в пакете так называемый чек стимула в размере 600 долларов, который сможет получить большая часть американцев, чтобы, тратя эти деньги, простимулировать экономику.
"Я также попрошу Конгресс незамедлительно освободить этот законодательный акт от растратных и ненужных расходных позиций и просто послать мне приемлемый законопроект".
Новый пакет поддержки экономики был принят Конгрессов после длительных переговоров между демократами и республиканцами. В марте Конгресс уже принял пакет поддержки экономики во время кризиса Covid-19 в размере 2,2 триллионов долларов.
Новый пакет - часть более обширного законопроекта на 2,3 триллиона долларов, который содержит в себе и финансирование правительства в будущем году.