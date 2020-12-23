Трамп потребовал раздать американцам не по 600, а по 2000 долларов

Несмотря на то, что Трамп ясно не сказал, что не подпишет законопроект, который в понедельник приняли обе палаты Конгресса, он дал понять, что он ему не по душе.

"Это действительно позор", - сообщил Трамп в Twitter.

"Я попрошу Конгресс внести поправки в этот законопроект и увеличить до смешного маленькую сумму в 600 долларов до 2000 долларов - или до 4000 долларов для [женатых] пар", - написал Трамп. Он сослался на предусмотренный в пакете так называемый чек стимула в размере 600 долларов, который сможет получить большая часть американцев, чтобы, тратя эти деньги, простимулировать экономику.

"Я также попрошу Конгресс незамедлительно освободить этот законодательный акт от растратных и ненужных расходных позиций и просто послать мне приемлемый законопроект".

Новый пакет поддержки экономики был принят Конгрессов после длительных переговоров между демократами и республиканцами. В марте Конгресс уже принял пакет поддержки экономики во время кризиса Covid-19 в размере 2,2 триллионов долларов.