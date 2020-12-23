Полиция просит о помощи: в Германии обнаружено тело женщины, она может быть из Балтии

Приметы: возраст от 35 до 50 лет, рост - 166 см, вес - 63 кг. У женщины карие глаза и темные волосы до плеч. На правом бедре татуировка. Была одета в белую зимнюю куртку и красные спортивные штаны Puma с вертикальной белой полосой сбоку.