Ср, 23.12.2020
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Кришьянис Кариньш.

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Полиция просит о помощи: в Германии обнаружено тело женщины, она может быть из Балтии

ФОТО: Vācijas policija

Вечером 14 декабря в Германии, в Кайзерслаутерне, было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Ее личность не установлена, однако, возможно, она могла быть гражданкой стран Балтии, сообщили TVNET в Госполиции.

Приметы: возраст от 35 до 50 лет, рост - 166 см, вес - 63 кг. У женщины карие глаза и темные волосы до плеч. На правом бедре татуировка. Была одета в белую зимнюю куртку и красные спортивные штаны Puma с вертикальной белой полосой сбоку.

Госполиция просит осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто ее может опознать! Проинформировать полицию можно, позвонив по номеру телефона 110.

ФОТО: Policijas foto

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