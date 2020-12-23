Ср, 23.12.2020
Да, создатели проделали большую работу. Но также ясно, что основная цель игры - собрать деньги, а не быть идеальной, с отточенными деталями, красивыми и реалистичными анимациями. Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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Видео ⟩ В Таиланде мужчина массажем сердца реанимировал слоненка, попавшего в ДТП

ФОТО: Shutterstock/John Michael Vosloo

В Чантахбури (Таиланд) мотоцикл сбил слоненка, который поздно вечером переходил дорогу вместе с группой других слонов. Малыша получилось спасти, а ролик, где ему оказывают помощь, уже стало вирусным, пишет Esquire. 

Согласно информации Reuters, пока в нескольких метрах от животного свидетели ДТП помогали мотоциклисту, спасатель Мана Сривате делал слоненку непрямой массаж сердца. В разговоре с агентством он рассказал, что реанимировал слона он впервые за 26 лет работы.

Спасатель предположил, где может быть сердце слона, полагаясь на знания о человеческой анатомии и видеоролике из Интернета. Сривате рассказал, что сильно волновался, поскольку во время реанимации регулярно слышал, как слоненка зовут мать и другие слоны.

"Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал", - признался Мана. Уже спустя десять минут слоненок поднялся, его вернули к месту ДТП, откуда слоненка забрала мама и остальные слоны. Как сообщается, в итоге ни мотоциклист, ни слоненок серьезно не пострадали. 

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