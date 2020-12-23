Видео ⟩ В Таиланде мужчина массажем сердца реанимировал слоненка, попавшего в ДТП

В Чантахбури (Таиланд) мотоцикл сбил слоненка, который поздно вечером переходил дорогу вместе с группой других слонов. Малыша получилось спасти, а ролик, где ему оказывают помощь, уже стало вирусным, пишет Esquire.
Согласно информации Reuters, пока в нескольких метрах от животного свидетели ДТП помогали мотоциклисту, спасатель Мана Сривате делал слоненку непрямой массаж сердца. В разговоре с агентством он рассказал, что реанимировал слона он впервые за 26 лет работы.
นาทีชีวิต การปั๊มหัวใจช่วยชีวิตลูกช้างที่โดนรถมอเตอร์ไซค์ชน โดยผู้ช่วยเหลือไม่เคยปั๊มหัวใจให้ช้างมาก่อน ใช้ความรู้จากการCPRคน ประกอบกับการเคยเห็นการช่วยชีวิตช้างผ่านอินเตอร์เน็ตมาบ้าง นับถือในสติและการประยุกต์ใช้ความรู้ของพี่กู้ภัยมาก pic.twitter.com/HaM1pCoIrk— วาวว่า lll เป็นวาฬตัวนึงลอยว่ายน้ำมา (@Wowwlog) December 21, 2020
Спасатель предположил, где может быть сердце слона, полагаясь на знания о человеческой анатомии и видеоролике из Интернета. Сривате рассказал, что сильно волновался, поскольку во время реанимации регулярно слышал, как слоненка зовут мать и другие слоны.
"Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал", - признался Мана. Уже спустя десять минут слоненок поднялся, его вернули к месту ДТП, откуда слоненка забрала мама и остальные слоны. Как сообщается, в итоге ни мотоциклист, ни слоненок серьезно не пострадали.