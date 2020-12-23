Видео ⟩ В Таиланде мужчина массажем сердца реанимировал слоненка, попавшего в ДТП

Согласно информации Reuters, пока в нескольких метрах от животного свидетели ДТП помогали мотоциклисту, спасатель Мана Сривате делал слоненку непрямой массаж сердца. В разговоре с агентством он рассказал, что реанимировал слона он впервые за 26 лет работы.

Спасатель предположил, где может быть сердце слона, полагаясь на знания о человеческой анатомии и видеоролике из Интернета. Сривате рассказал, что сильно волновался, поскольку во время реанимации регулярно слышал, как слоненка зовут мать и другие слоны.