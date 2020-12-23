Ср, 23.12.2020
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Видео ⟩ Группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя. В основе - будущее шоу группы

ФОТО: Скриншот с видео

Участники группы "Кино" выпустили новый клип - видео на песню "Это не любовь", в который вошли рисунки трагически погибшего фронтмена.

Видео стилизовано под live-исполнение, на деле же живые голоса и инструментальные партии музыкантов объединены в клипе с отреставрированными записями голоса Виктора Цоя 1985 года.

"В основе этого видео - будущее шоу группы, с экраном и видеорядом, но в меньшем масштабе. В клипе активная графика - это рисунки Виктора Цоя", - пишет Esquire со ссылкой на пресс-службу коллектива.

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