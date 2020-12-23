Кремль признал слежку ФСБ за Навальным. Это вообще законно?

После расследования Bellingcat о трехлетней слежке ФСБ за Навальным в Кремле признали, что спецслужба "присматривала" за оппозиционером. Пресс-секретарь Владимир Путина объяснил интерес силовиков к политику тем, что он призывал к смене строя и мог сотрудничать с иностранной разведкой.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как и за кем в стране следят спецслужбы и можно ли оспорить прослушку и "наружку" по закону.

О слежке за Алексеем Навальным в России на прошлой неделе написали Bellingcat, The Insider, Си-эн-эн и Der Spiegel. Как выяснили журналисты, за политиком и его семьей несколько лет следила группа сотрудников ФСБ - ее участники были и в Томске в день отравления политика.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря заявил, что за "пациентом берлинской клиники" должны "присматривать" спецслужбы, поскольку он "пользуется поддержкой спецслужб США". Пока слежка - единственный пункт расследования, который фактически признали российские власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так ответил на вопрос журналистов об основаниях для слежки: "Спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. И к этому еще можно добавить, что спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти".

Навальный 21 декабря опубликовал еще и запись своего телефонного разговора предположительно с одним из следивших за ним сотрудников - военным химиком Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. Навальный говорил с ним под видом помощника главы секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Собеседник Навального фактически признал, что участвовал в операции по неудачному покушению на политика и летал в Омск, чтобы "поработать" с его одеждой.

Действующие законы и правила позволяют силовикам почти бесконтрольно следить за гражданами, в том числе прослушивать их телефоны и читать переписку, убедилась Би-би-си. Эту практику неоднократно критиковали международные органы.

Почему за Навальным "присматривала" ФСБ? Каких подозрений достаточно для слежки?

По закону о ФСБ, к ведению этой службы относятся в том числе контрразведка и борьба с преступностью.

Основанием для контрразведки могут быть признаки разведывательной деятельности иностранных спецслужб - в случае с Навальным о такой деятельности заявил лично Владимир Путин.

Сам Навальный называл обвинение в сотрудничестве с американскими спецслужбами смехотворным.

Под борьбой ФСБ с преступностью подразумевается как борьба со шпионажем, так и с попытками "насильственного изменения конституционного строя".

Подследственность преступлений регулирует статья 151 уголовно-процессуального кодекса. В ведение следователей ФСБ она отдает статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Под экстремизмом подразумеваются в том числе публичные призывы к насильственной смене конституционного строя. Именно в этом Навального заподозрил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.