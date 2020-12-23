Ср, 23.12.2020
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Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Акинфеев может стать кандидатом на выборах в Госдуму от "Единой России"

Игорь Акинфеев

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который также защищал ворота сборной России, может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщают "Ведомости".

По данным издания, власти уже активно обсуждают стратегию выборов и ведут переговоры с потенциальными кандидатами. Также сообщается, что партия "Единая Россия" планирует провести переговоры с Акинфеевым, чтобы тот мог избираться в Москве.

Кроме того, в качестве кандидатов по округам могут выдвинуть бывшего главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова, телеведущего Павла Волю, певиц Аллу Пугачёву и Валерию, актёра Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту.

Окончательный список кандидатов планируется представить к концу января - началу февраля. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Напомним, 1 июля 2020 года Игорь Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. В комплекс поправок в конституцию входил ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России.

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