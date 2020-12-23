Акинфеев может стать кандидатом на выборах в Госдуму от "Единой России"

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который также защищал ворота сборной России, может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщают "Ведомости".
По данным издания, власти уже активно обсуждают стратегию выборов и ведут переговоры с потенциальными кандидатами. Также сообщается, что партия "Единая Россия" планирует провести переговоры с Акинфеевым, чтобы тот мог избираться в Москве.
Кроме того, в качестве кандидатов по округам могут выдвинуть бывшего главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова, телеведущего Павла Волю, певиц Аллу Пугачёву и Валерию, актёра Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту.
Окончательный список кандидатов планируется представить к концу января - началу февраля. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Напомним, 1 июля 2020 года Игорь Акинфеев призвал россиян принять участие в голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. В комплекс поправок в конституцию входил ряд мер, среди которых инициатива, позволяющая Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента России.