Акинфеев может стать кандидатом на выборах в Госдуму от "Единой России"

По данным издания, власти уже активно обсуждают стратегию выборов и ведут переговоры с потенциальными кандидатами. Также сообщается, что партия "Единая Россия" планирует провести переговоры с Акинфеевым, чтобы тот мог избираться в Москве.

Кроме того, в качестве кандидатов по округам могут выдвинуть бывшего главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова, телеведущего Павла Волю, певиц Аллу Пугачёву и Валерию, актёра Ивана Охлобыстина, сыровара Олега Сироту.

Окончательный список кандидатов планируется представить к концу января - началу февраля. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.