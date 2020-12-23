Ср, 23.12.2020
Общественность должна понимать, что, если ситуация не изменится, мы можем оказаться в положении, когда мы будем вынуждены принять решение о более широких ограничениях на передвижение, и мы должны подготовиться к этому как к возможности. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.
1 мин для прочтения

В Цесисе пьяный мужчина специально вызвал полицию на выдуманное ДТП. Его оштрафовали

ФОТО: Pixabay

Во вторник в Цесисе мужчине необоснованно сообщил в Госполицию о ДТП, во время которого водитель сбил пешехода, поэтому он был оштрафован, сообщает агентство LETA.

22 декабря в шесть часов вечера полиция получила информацию от мужчины о том, что в Цесисе, на перекрестке улиц Гауяс и Ригас, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и медики.

На месте происшествия стражей порядка ожидал звонивший, он пояснил, что информация ложна, и что он осознанно необоснованно вызвал службы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, телесных повреждений у него констатировано не было.

Ранее мужчину неоднократно штрафовали за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за необоснованный вызов Пожарно-спасательной службы, скорой помощи или полиции физическому лицу грозит штраф от 35 до 140 евро, а юридическому - от 140 до 1400 евро.

В свою очередь за осознанное распространение ложной информации о происшествии или инсценировку происшествия, в результате чего оперативные службы были вовлечены в реагирование на такую информацию или событие, физическому лицу грозит штраф от 35 до 210 евро, а юридическому 0 от 700 до 7100 евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back