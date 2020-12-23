В Цесисе пьяный мужчина специально вызвал полицию на выдуманное ДТП. Его оштрафовали

22 декабря в шесть часов вечера полиция получила информацию от мужчины о том, что в Цесисе, на перекрестке улиц Гауяс и Ригас, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и медики.

На месте происшествия стражей порядка ожидал звонивший, он пояснил, что информация ложна, и что он осознанно необоснованно вызвал службы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, телесных повреждений у него констатировано не было.

Ранее мужчину неоднократно штрафовали за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за необоснованный вызов Пожарно-спасательной службы, скорой помощи или полиции физическому лицу грозит штраф от 35 до 140 евро, а юридическому - от 140 до 1400 евро.