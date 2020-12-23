В Лиепае отменили семь новогодних салютов

Несмотря на то, что новогодние салюты в Лиепае были спланированы абсолютно безопасно, с оценкой рисков и нюансов и без объявления конкретных мест, чтобы не побуждать людей к скоплениям, к сожалению, салюты не разрешены и в таком формате, пояснил глава самоуправления.

"Мы понимаем желание жителей Лиепаи создать ощущение праздника, но призываем нести ответственность как перед собой, так и перед окружающими и не устраивать частные салюты", - сказал Вилнитис.

Как сообщалось, вчера правительство запретило самоуправлениям проводить праздничные салюты, чтобы ограничить скопление людей и возможность заражения коронавирусом.