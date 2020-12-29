Эта пара не пропускала матчи почти 70 лет. После смерти любимый клуб воссоединил их на трибуне

В сезоне-2013/2014 "Фенербахче" в последний на сегодняшний день раз стал чемпионом Турции, но, к сожалению, дядя Мюмтаз не смог этого увидеть - в декабре 88-летний болельщик скончался.

После смерти мужа Исхан не бросила клуб - она продолжала приходить на трибуны и поддерживала "Фенербахче". Пусть и без той весёлой улыбки, которая была в присутствии мужа.

İhsan teyze hayatını kaybetmiş.. pic.twitter.com/qZTtVVsMJa — annesi üzülmesin diye intihar etmeyenler (@anneuzulme) December 4, 2020

Турецкий клуб также поддерживал тётю Исхан - её встречали на трибунах, дарили цветы, показывали на больших экранах стадиона и выводили на поле, чтобы она могла поболтать со своим любимым вратарём Волканом Демирелем.

В прошлом году, когда здоровье тёти Исхан не позволяло ей появляться на стадионе, клуб не забыл о ней и навестил бабушку, чтобы подарить ей новый комплект формы.

Yeni formamız emin ellerde... 💛💙 pic.twitter.com/35JRL2mder — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 18, 2019

К сожалению, в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса тётя Исхан также не могла приходить на матчи любимой команды, а 4 декабря на сайте "Фенербахче" появилась грустная новость - 90-летняя Исхан умерла.

"Семья "Фенербахче" никогда не забудет двух прекрасных людей, которые хранили любовь к клубу в своём сердце, нашу тётю Ихсан и её покойного мужа, дядю Мюмтаза", - говорилось в трогательном сообщении клуба.

Выходить на поле без своих преданных болельщиков было как-то неправильно, поэтому руководство клуба приняло решение "вернуть старичков" на трибуны. На трибунах домашнего стадиона появились картонные фигуры супругов - ровно на том месте, где они сидели при жизни, с улыбками на лицах.