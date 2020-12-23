Количество госпитализированных с Covid-19 немного уменьшилось

В последний день в Латвии были госпитализированы 119 пациентов с Covid-19, в том числе 11 пациентов были переведены, но много было и выписано из больниц, поэтому общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось до 948, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).
48 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
За последние сутки из больницы выписано 145 пациентов.
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Как сообщалось, во вторник в Латвии было выявлено 1145 новых случаев Covid-19, что на сегодняшний день является самым большим числом случаев Covid-19, зарегистрированных за один день.
За прошедшие сутки сделано 12 155 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,4%.
За последние 14 дней выявлено 10 668 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 555,6 случая на 100 тыс. жителей.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 33 484 человек.