Ср, 23.12.2020
Это новая инициатива - наряду с привычным праздничным оформлением центра города мы хотим создать светлую и домашнюю атмосферу в столичных микрорайонах, чтобы праздник пришел во весь город. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Количество госпитализированных с Covid-19 немного уменьшилось

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В последний день в Латвии были госпитализированы 119 пациентов с Covid-19, в том числе 11 пациентов были переведены, но много было и выписано из больниц, поэтому общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось до 948, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

48 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больницы выписано 145 пациентов.

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Как сообщалось, во вторник в Латвии было выявлено 1145 новых случаев Covid-19, что на сегодняшний день является самым большим числом случаев Covid-19, зарегистрированных за один день.

Умерли за сутки 20 инфицированных. Один из умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, трое - от 60 до 70 лет, двое - от 70 до 80 лет, десять - от 80 до 90 лет, трое - от 90 до 100 лет и один от 100 до 105 лет.

За прошедшие сутки сделано 12 155 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,4%.

За последние 14 дней выявлено 10 668 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 555,6 случая на 100 тыс. жителей.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 33 484 человек.

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