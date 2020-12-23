Количество госпитализированных с Covid-19 немного уменьшилось

Умерли за сутки 20 инфицированных. Один из умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, трое - от 60 до 70 лет, двое - от 70 до 80 лет, десять - от 80 до 90 лет, трое - от 90 до 100 лет и один от 100 до 105 лет.