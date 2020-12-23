Полиция напоминает: на праздники нельзя ни принимать гостей, ни ходить в гости самим

Муниципальная полиция Риги напоминает, что сейчас частные вечеринки запрещены.
Специальных рейдов по обследованию квартир не будет, однако стражи порядка будут реагировать на вызовы в связи с нарушениями правил эпидемиологической безопасности. В то же время полиция будет обследовать торговые места и обратит внимание на развлекательные места, в которых ранее уже были зафиксированы нарушения во время проведения мероприятий.
"Нужно отметить, что находящиеся в силе нормативные акты предусматривают одно исключение - если поход в гости осуществляется к лицу, которое живет в одиночку.
Однако напоминаем, что ограничения задуманы для общей безопасности общества, а не для того, чтобы искать для них обходные пути. В каждой ситуации жители должны оценивать сами - является ли встреча желанием или необходимостью, например, чтобы навестить одинокого человека и доставить ему продукты. Желания могут подождать", отметили в полиции.
Стражи порядка отмечают, что каждое нарушение будет оцениваться индивидуально. Например, если будет проходить домашняя вечеринка с 20 гостями, то для организаторов штраф, скорее всего, будет больше, чем для посетителей.
Нормативные акты предусматривают, что за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности частным лицам грозит штраф от 10 до 2000 евро.